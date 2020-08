Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom, è nata Daisy Dove (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom. La cantante americana ha dato alla luce la piccola Daisy Dove, prima figlia della coppia. L'annuncio della nascita è arrivato su Instagram, con una foto pubblicata sulla pagina ufficiale dell'Unicef. I due sono entrambi Ambasciatori di buona volontà del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

