Emma Marrone: "Sono definitivamente fuori dalla malattia" (Di giovedì 27 agosto 2020) Finalmente, una bella notizia: Emma Marrone è ufficialmente "fuori dalla malattia". Lo ha svelato la cantante al settimanale Grazia: "Quando ha squillato il telefono, qundici giorni fa, era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami Sono uscita definitivamente dalla malattia". La prima cosa che ha fatto, come prevedibile, è stata chiamare la mamma per comunicarle la più bella delle notizie. La notizia tanto attesa arriva dopo mesi di paura. Era settembre 2019 quando Emma aveva annunciato uno stop a tutti gli impegni professionali (concerti compresi) a causa del male che l'aveva colpita già negli ... Leggi su blogo

