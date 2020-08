Doppio colpo del Città di Avellino, ecco Cinque e De Feo (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Doppio colpo della neonata Città di Avellino. Alla corte del tecnico Franco Iannuzzi arrivano il centrocampista Luigi Cinque e il difensore Francesco De Feo. Entrambi reduci dall’ultima stagione alla corte dell’F.C Avellino in Promozione. “Ringrazio la società e mister Iannuzzi, persona a cui sono profondamente legato, per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono sicuro di ricambiare sul campo mettendo la mia esperienza al servizio dei compagni – dice Cinque – Sarà una stagione molto competitiva, ma anche avvincente per questa nuova realtà. Ci impegneremo per iniziare nel migliore dei modi, dando come sempre il cento per cento”. “Sono onorato ... Leggi su anteprima24

Tonali ed Emerson Palmieri, doppio colpo in arrivo per Conte che così sarà accontentato sul mercato in attesa di altri nuovi colpi. Come riprotato da Tuttosport i due giocatori azzurri saranno i primi ...

La Cremonese nei prossimi giorni potrebbe piazzare un doppio colpo sulla trequarti. I grigiorossi infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, hanno l’accordo con il Napoli per il ri ...

Tonali ed Emerson Palmieri, doppio colpo in arrivo per Conte che così sarà accontentato sul mercato in attesa di altri nuovi colpi. Come riprotato da Tuttosport i due giocatori azzurri saranno i primi ...La Cremonese nei prossimi giorni potrebbe piazzare un doppio colpo sulla trequarti. I grigiorossi infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, hanno l’accordo con il Napoli per il ri ...