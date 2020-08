Corsa al vaccino antinfluenzale: “Ma un milione di persone rischia di restare senza” (Di giovedì 27 agosto 2020) In mancanza del vaccino contro il Covid-19, per l’autunno-inverno 2020-2021 ci si aspetta una vera e propria Corsa al vaccino antinfluenzale. La comunità scientifica è concorde nel ritenerlo un’arma efficace – sebbene non letale – contro il Covid-19, il Ministero della Salute ha ampliato le categorie a cui viene raccomandato e somministrato gratuitamente, le Regioni stanno facendo a gara per accaparrarsi più dosi degli anni scorsi e le aziende accelerano nella produzione. Ma, di questo passo, le farmacie rischiano di rimanere scoperte. Tra le persone non considerate “a rischio”, un milione potrebbero non riuscire ad accedere al vaccino contro l’influenza. vaccino ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Corsa impari per il #vaccino anti-#Covid, favoriti i Paesi ricchi. #Nature, accaparrati oltre 2 miliardi di dosi… - Agenzia_Ansa : E' corsa al #vaccino anti-influenza. Le Regioni chiedono 40% di dosi in più. #Farmindustria, ce la faremo #ANSA - sole24ore : Vaccino anti-influenzale, a chi è raccomandato? corsa delle Regioni ma le dosi non bastano - boettoisabella1 : RT @sole24ore: Vaccino anti-influenzale, a chi è raccomandato? corsa delle Regioni ma le dosi non bastano - CalaminiciM : RT @Andrea_V_73: '#Vaccino anti-influenzale, a chi è raccomandato? corsa delle #Regioni ma le dosi non bastano' Barbara Gobbi @sole24ore… -