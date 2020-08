Coronavirus ultima ora: nuovi casi raddoppiati in una settimana, i dati (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus ultima ora: nella settimana che va dal 19 al 25 agosto i contagi registrati sono praticamente raddoppiati rispetto a quella precedente. I dati della Fondazione Gimbe impongono una guardia alta anche se “non rivedremo le scene drammatiche di marzo/aprile”. Coronavirus ultima ora: i dati della Fondazione Gimbe Coronavirus ultima ora – Praticamente un raddoppio dei positivi nella settimana che va dal 19 al 25 agosto rispetto a quella precedente: da 3.399 a 6.538, in pratica il 92,4% in più, con 215 nuovi ricoverati con sintomi e 8 unità in terapia intensiva. Questi, in breve, i dati raccolti dal monitoraggio condotto ... Leggi su termometropolitico

