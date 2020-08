Coronavirus: chiude anche Phi Beach in Costa Smeralda (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ARZACHENA, 27 AGO - Chiusura anticipata anche per un altro frequentatissimo locale della Costa Smeralda: dopo il Billionaire e il Sottovento, a Porto Cervo, che hanno spento le luci nei giorni ... Leggi su corrieredellosport

TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - Agenzia_Ansa : #Spagna #coronavirus Il primo ministro spagnolo Pedro #Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia . Intanto… - MaxLandra : ..E #DAJE..!! #Coronavirus: chiude anche #PhiBeach in #CostaSmeralda - GiaPettinelli : Coronavirus: chiude anche Phi Beach in Costa Smeralda - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Coronavirus: chiude anche Phi Beach in Costa Smeralda -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiude Coronavirus, l'Oms: "L'epidemia sta rallentando nel mondo" la Repubblica Lavoro, INPS: assunzioni crollano del 43% per effetto Covid-19

(Teleborsa) - L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 pesa sulle assunzioni che nei primi cinque mesi del 2020 si fermano a quota 1.795.000 registrando un crollo del 43% rispetto allo stesso periodo ...

Basaglia (e l'esperienza parmigiana), con il Covid torna la questione della salute mentale

A 40 anni dalla prematura morte di Franco Basaglia, il 29 agosto 1980, il problema del disagio mentale e l’approccio rivoluzionario che lo psichiatra veneziano adottò, a causa del Covid-19 prepotentem ...

