Caso Jacob Blake, la WNBA si ferma: sette buchi sulla schiena per protestare (VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) L’azione dei Milwaukee Bucks ha ripercussioni anche sulla WNBA: la Lega femminile, ricordiamo, è impegnata nella fase conclusiva della stagione all’interno della bolla di Bradenton. Sono state boicottate tutte le gare previste nella notte e, al loro posto, c’è stata una protesta in mezzo al campo: alcune componenti del roster delle Washington Mystics hanno indossato delle magliette con una singola lettera per comporre il nome di Jacob Blake, ragazzo afroamericano brutalmente aggredito e colpito dagli agenti. Delle magliette aventi sette buchi sulla schiena a rappresentare i colpi di pistola che hanno raggiunto Jacob Blake mentre disarmato tentava di tornare in auto. I dubbi in merito al ... Leggi su sportface

Davide : Guardando a come l’NBA sta boicottando i playoff per reagire al caso Jacob Blake, viene da sperare che anche in Ita… - SkySportNBA : NBA, rimandate le partite di playoff per il caso Blake in Wisconsin #SkyNBA #NBA - GoalItalia : #JacobBlake, i giocatori boicottano le partite: la #MLS decide di fermarsi ?? - RPezzucchi : Caso Blake, sparatoria fra manifestanti: 2 morti e 3 feriti. Arrestato diciassettenne - sportface2016 : #WNBA Caso Jacob Blake, ci ferma per protesta: sette buchi sulla schiena per ricordare il ragazzo afroamericano -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Jacob Caso Jacob Blake, le parole toccanti di Rivers: "Amiamo gli USA, senza ricevere affetto" Sky Sport Caso Jacob Blake, si ferma anche la MLS: sospese cinque partite

Ciò che è successo nella bolla di Orlando ha avuto ripercussioni anche sulla MLS, come come i Milwaukee Bucks si schiera in protesta in seguito alla sparatoria della Polizia che ha coinvolto Jacob Bla ...

Usa, caso Blake: Milwaukee Bucks boicottano la partita Nba, lo sport si ferma

L'azione è tanto forte quanto senza precedenti nello sport professionistico americano: protestando contro gli spari della polizia su Jacob Blake, i Milwaukee Bucks hanno boicottato la loro partita Nba ...

Ciò che è successo nella bolla di Orlando ha avuto ripercussioni anche sulla MLS, come come i Milwaukee Bucks si schiera in protesta in seguito alla sparatoria della Polizia che ha coinvolto Jacob Bla ...L'azione è tanto forte quanto senza precedenti nello sport professionistico americano: protestando contro gli spari della polizia su Jacob Blake, i Milwaukee Bucks hanno boicottato la loro partita Nba ...