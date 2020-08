Caro Porro, vogliamo tornare a scuola (Di giovedì 27 agosto 2020) Gentile signor Porro, siamo due adolescenti, due sorelle. La seguiamo grazie ai nostri genitori che sostengono lei e la sua trasmissione. Abbiamo bisogno di parlare con qualcuno che non sia solo della nostra famiglia, qualcuno che ci ascolti oltre le mura di casa non tacciandoci di complottismo (o sovranismo, o fascismo, o razzismo). Abbiamo osservato la quarantena con scrupolo perfino esagerato contando i metri di distanza da casa per portare fuori i cani, abbiamo seguito la Dad (didattica a distanza) con diligenza, ci siamo cucite le mascherine per non sembrare dei medici con quelle bianche. Insomma, riteniamo di essere delle ragazze oneste e ben educate. Ma ora diciamo basta. Basta con i giochi di potere e politici. vogliamo tornare a scuola perché abbiamo scelto l'Istituto Alberghiero, perché ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : 'Irresponsabili', 'incoscienti', 'untori', 'criminali'. Vi invito a leggere la lettera di un 21enne che non accetta… - 26aprile : @NicolaPorro @marco_gervasoni Caro porro io non son di sinistra ma Briatore ha avuto cio che si merita così forse… - Gaetano38397120 : @NicolaPorro @marco_gervasoni Caro Porro, sei proprio da staccare chirurgicamente, a Briatore, non lo odia nessuno,… - angy52 : @NicolaPorro @marco_gervasoni Io spero caro Nicola Porro, che lei a mente fredda ripensi a questa cazzata che ha sp… - krudesky : RT @GianniGaudiano: @NicolaPorro @marco_gervasoni No caro porro, lo squallido spettacolo è Briatore che non si è assunto una responsabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Porro Caro Porro, vogliamo tornare a scuola Nicola Porro AstiTeatro 42, da venerdì 23 spettacoli tra piazze e chiese sconsacrate

Venerdì 28 agosto si alzerà il sipario su AstiTeatro, lo storico festival di teatro nazionale e internazionale, giunto alla 42esima edizione, che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, è stato post ...

Selvaggia Lucarelli torna su Briatore: «È colpa della prostatite mocciolosa. Mica ha viaggiato tra Sardegna, Italia e Montecarlo»

Briatore, la Lucarelli: «È colpa della prostatite mocciolosa. Mica ha viaggiato tra Sardegna, Italia e Montecarlo». Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Flavio ...

Venerdì 28 agosto si alzerà il sipario su AstiTeatro, lo storico festival di teatro nazionale e internazionale, giunto alla 42esima edizione, che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, è stato post ...Briatore, la Lucarelli: «È colpa della prostatite mocciolosa. Mica ha viaggiato tra Sardegna, Italia e Montecarlo». Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Flavio ...