Barcellona, Bartomeu difeso dall’ex patron del Real Madrid Calderon: “Credo sia stato un buon presidente” (Di giovedì 27 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, patron del Barcellona, non si trova certo in una posizione facile. La stagione senza trofei, l'addio di Setien e la rivoluzione della rosa con il nome di Lionel Messi sempre in uscita e che potrebbe segnare per sempre la memoria della presidenza del club blaugrana. A parlare di quello che di fatto è un suo collega, è stato Ramon Calderon, storico ex rivale che in passato è stato anche presidente del Real Madrid.Calderon: "Bartomeu è stato buon presidente"caption id="attachment 641607" align="alignnone" width="594" Bartomeu (Getty Images)/captionParlando ai microfoni di Stats Perform News, Calderon ha ... Leggi su itasportpress

