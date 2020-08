Anzio, si offre per fare da balia a cuccioli di gatti ma ne fa morire uno e riduce in condizioni gravissime l’altro: sanzionata (Di giovedì 27 agosto 2020) Le guardie zoofile ambientali NORSAA hanno provveduto a mettere in sicurezza una gattina di pochi giorni, affidata ad una persona con con scarsa esperienza nella cura di gatti appena nati. Questa signora, iscritta ad un gruppo Facebook, si era offerta di accudire i due gattini. Essendo un gruppo di balie specializzato, gli affidatari dopo aver salvato i micini dalla strada e dopo averli fatti visitare alla clinica veterinaria “Quartiere Europa”, hanno portato i piccoli alla donna, pensando di metterli al sicuro. Una volta consegnati, purtroppo il maschietto è morto il giorno dopo e la femmina ora ha problemi respiratori per cause che non è stato possibile stabilire. Cosi gli stessi hanno segnalato l’accaduto alle guardie zoofile. I Norsaa, prontamente intervenuti sul posto, hanno preso l’animale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L’arte di Lawrence Weiner “conquista” il cielo del litorale romano

La "prima personale di un artista mai realizzata nel cielo" è in corso sul litorale romano, tra Anzio e Ladispoli, fino al 25 agosto prossimo. Protagoniste le opere dell'artista americano Lawrence Wei ...

