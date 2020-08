“Ampliare il concetto di congiunto per aumentare la capienza del servizio pubblico”: la denuncia di FdI (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti un post relativo allo spinoso problema della ormai prossima riapertura delle scuole. Questa volta la segnalazione arriva da chi ci riporta un post di Giorgia Meloni, FdI. E noi la accogliamo, dimostrando che, sebbene spesso commentatori in mala fede asseriscano il contrario, chiunque può inviare segnalazioni, chiunque può sottoporci un quesito e chiunque avrà una risposta. Non siamo una task force, non abbiamo un indirizzo, un orientamento o alcun pregiudizio. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Ed ecco il caustico post di Giorgia Meloni. Il governo annuncia fieramente che, dopo mesi di duro lavoro, sono finalmente giunti alla soluzione del problema trasporto pubblico… ampliando il concetto di “congiunto”. Sempre più imbarazzanti Dubbio oseremmo ... Leggi su bufale

