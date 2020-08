Zingaretti: 'Si può votare la legge elettorale almeno in una delle Camere' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso. Tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto ... Leggi su tgcom24.mediaset

zazoomblog : Legge elettorale Zingaretti: La si può votare in una Camera - #Legge #elettorale #Zingaretti: - SmorfiaDigitale : Zingaretti: Si pu votare la legge elettorale almeno in una delle Camere -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti può Zingaretti: "Sì al referendum sul taglio dei parlamentari ma con una nuova legge elettorale TGCOM Zingaretti: si può votare legge elettorale almeno in una camera

Roma, 26 ago. (askanews) – Nicola Zingaretti sostiene il ‘sì’ a referendum sul taglio dei parlamentari, ma per restare su questa linea chiede “modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova le ...

Zingaretti: «Si può votare la legge elettorale almeno in una delle Camere»

Per votare Sì al referendum abbiamo chiesto anche modifiche ai regolamenti parlamentari. Un modo per rispondere ai tanti dubbi originati dall’antipolitica» ...

Roma, 26 ago. (askanews) – Nicola Zingaretti sostiene il ‘sì’ a referendum sul taglio dei parlamentari, ma per restare su questa linea chiede “modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova le ...Per votare Sì al referendum abbiamo chiesto anche modifiche ai regolamenti parlamentari. Un modo per rispondere ai tanti dubbi originati dall’antipolitica» ...