The Sinking City: il gioco di Frogwares è scomparso dai negozi, ecco perchè (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una disputa sulla proprietà intellettuale di The Sinking City tra Big Ben Interactive e Frogwares, ha portato alla rimozione del gioco dagli store online The Sinking City è il videogioco a tema “orrori di H.P. Lovecraft” uscito circa un anno fa dagli sviluppatori dei videogiochi di Sherlock Holmes, Frogwares. Il titolo venne recepito piuttosto bene da pubblico e critica, tanto da incontrare un discreto successo di mercato. Tuttavia questo titolo si trova ora di fronte a quella che sembra una disputa sui diritti della proprietà intellettuale. Il videogioco ispirato ai miti di Cthullhu venne infatti pubblicato da Big Ben Interactive(ora sotto il nome di Nacon), tuttavia questo accordo potrebbe esser ... Leggi su tuttotek

