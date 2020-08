Terra dei Fuochi, rogo di rifiuti nella notte. Vigili del Fuoco: forse pista dolosa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marcellino (Ce) – I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti nella notte con due squadre, in particolare una’autopompa serbatoio (A.P.S.) e un autobotte (A.B.P.), per un vasto incendio di rifiuti nel comune di San Marcellino al confine con Trentola Ducenta; l’incendio si estendeva per circa 200mq a ridosso di un’ampia area agricola. Dalle indagini effettuate non si esclude la pista dolosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : DIFENDIAMO I NOSTRI CONFINI! I nostri nonni hanno dato la vita per la terra, il mare e le ricchezze di questo merav… - FidanzaCarlo : @Musumeci_Staff chiude gli hotspot della Sicilia e dispone il trasferimento dei #clandestini fuori regione raccogli… - PE_Italia : ???????? “Farà sempre più caldo. Ci vuole l’impegno di tutti, soprattutto dei ragazzi, giorno per giorno. Solo così po… - AlessiaMent : RT @progemec: La ricerca continua a lavorare sull'azione dei #raggiUV nella lotta contro il #coronavirus. Si studiano ora come i raggi ??Uv… - ilrenaso : RT @carminemartino2: 1995 - 2020 Sanacore - Almamegretta 25 anni fa, tra Procida e Napoli, nacque uno dei lavori musicali più belli della… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei La Terra dei fuochi e il patto tra P2 e clan dei Casalesi Stylo24 Furto in un appartamento: nella fuga uno dei ladri rimane incastrato in un cancello

ARZANO – Erano le 4.20 circa quando 3 persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di Vico Pellegrino ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino ha sentito il frastuono e ha alle ...

PocketBook Color: ecco il primo eReader con display E Ink Kaleido per leggere a colori!

Leggere un libro a colori ma su di un eReader. Fino ad oggi era impossibile visto che la tecnologia dei pannelli E Ink non permetteva di visualizzare le immagini a colori. Con E Ink Kaleido invece tut ...

ARZANO – Erano le 4.20 circa quando 3 persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di Vico Pellegrino ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino ha sentito il frastuono e ha alle ...Leggere un libro a colori ma su di un eReader. Fino ad oggi era impossibile visto che la tecnologia dei pannelli E Ink non permetteva di visualizzare le immagini a colori. Con E Ink Kaleido invece tut ...