Temptation Island 8, Speranza e Alberto quarta coppia ufficiale (video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cresce l'attesa per l'ottava edizione di Temptation Island in onda a settembre su Canale 5. Per l'occasione è andato in onda un altro dei promo di introduzione per le coppie che affronteranno il viaggio nei sentimenti lungo 21 giorni. Oltre ad Anna e Gennaro, Carlotta e Nello e Nadia e Antonio arriva la quarta coppia formata da Speranza e Alberto, fidanzati da 16 anni. Visualizza questo post su Instagram “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie che partecipa a #TemptationIsland, prossimamente su Canale 5 🔥🌴 Un post condiviso da Temptation Island ... Leggi su blogo

