Rivolta dei migranti col Covid. E quattro agenti restano feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gabriele Laganà Un gruppo di immigrati ha tentato di scappare dall'hub con violenza. L'ira del sindacato di polizia: "Lo Stato dov'è?" "Si susseguono, sempre più gravi, i problemi per gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nei servizi connessi all'immigrazione e amplificati enormemente dall'emergenza Covid 19. Dopo il caso di un agente del Reparto mobile di Palermo risultato positivo al coronavirus dopo aver prestato servizio all'hotspot di Lampedusa, e la conseguente quarantena a cui è stata sottoposta tutta l'unità operativa di cui ha fatto parte, registriamo l'ennesima Rivolta di migranti, questa volta al centro di Rocca di Papa, dove la calma è tornata a costo di quattro poliziotti feriti". È quanto ha affermato Valter Mazzetti, ... Leggi su ilgiornale

