Milano: Aned, 'Angelo Ratti colonna per noi, domani alle 11 i funerali' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Si terranno domani, 27 agosto, alle ore 11 al cimitero di Lambrate i funerali di Angelo Ratti, scomparso oggi a Milano. Lo rende noto l'Aned, l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. L'ex deportato politico a Mauthausen e Gusen, per tantissimi anni testimone prezioso della deportazione di fronte a migliaia e migliaia di ragazzi italiani, "è stato per un lunghissimo periodo una colonna della nostra sezione di Milano", scrive l'Aned. "Parlava con precisione, senza astio, portando una voce di speranza anche al termine di una testimonianza che aveva necessariamente tRatti altamente drammatici. Al figlio e alla famiglia tutta l'abbraccio ... Leggi su iltempo

