Il lato romantico di un uomo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anche gli uomini hanno “sete” di romanticismo. Uno studio americano sembra spezzare quel luogo comune secondo cui il sesso maschile non sia particolarmente attratto dalle commedie romantiche. A questo proposito, il professor Richard Harris, della Kansas State Univerity, ha reso noti i risultati di una sua ricerca. Leggi su vanityfair

zanzibardy : RT @poikilothron: Il mio lato romantico??Buongiornoooooo mondo!?? - TizianaTaranti8 : RT @poikilothron: Il mio lato romantico??Buongiornoooooo mondo!?? - siviwow : RT @cardillo_enrico: Lo sguardo di una donna è l’unico ponte che ci permette di raggiungere l’altro lato del giorno. Gonzalo Fragui Foto: h… - luigi6977555 : RT @poikilothron: Il mio lato romantico??Buongiornoooooo mondo!?? - sixbladeknife57 : @cuoreappeso Beh come dice lui , è il mio lato romantico( che non possiedo)?? -

Ultime Notizie dalla rete : lato romantico

Vanity Fair.it

Anche gli uomini hanno “sete” di romanticismo. Uno studio americano sembra spezzare quel luogo comune secondo cui il sesso maschile non sia particolarmente attratto dalle commedie romantiche. A questo ...Secondo lo showrunner Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor sarà persino migliore di Hill House, prima stagione della spettrale serie antologica Netflix che aveva già convinto i più: è arrivato qui ...