Federica Pellegrini in versione sirenetta scolpita: nulla da aggiungere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Federica Pellegrini? Una fusione di forza ed eleganza. Quando si sente il suo nome è inevitabile non associarlo immediatamente all’ambita medaglia d’oro delle olimpiadi, come ad un tipo di bellezza fuori dai soliti canoni estetici. Pur essendo una donna carica di fascino e femminilità, la sportiva si differenzia dalle solite icone d’avvenenza: i suoi muscoli assomigliano a quelli di una statua e, associati al suo viso angelico, creano una formula vincente. Ha portato in alto il nome dell’Italia in ambito sportivo, è una delle donne più desiderate della penisola in questione, qualcos’altro? Sì perché Federica Pellegrini ha dimostrato di cavarsela anche di fronte agli accecanti riflettori televisivi. La campionessa di nuoto, come tutti ricorderete, ... Leggi su tuttivip

NuotoDisabiliBo : Simone, tre record in tre giorni e un sogno: «Un caffè con Federica Pellegrini e Greg Paltrinieri» - gloriadaros99 : Mi è appena passata davanti Federica Pellegrini ?? - MarioCDiBenede2 : - likemvulnerable : @risfiorire Da chi altro lo imparavo? Quelle stronze delle mie insegnanti di inglese avevano una pronuncia schifosa… - croanasdaughter : io as federica pellegrini dei poveri -