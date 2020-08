Elisabetta Gregoraci pronta per il Grande Fratello Vip | Messaggio per Flavio Briatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ ufficiale: Elisabetta Gregoraci è pronta per il Grande Fratello Vip mentre l’ex marito, Flavio Briatore, è ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus. La modella e presentatrice Elisabetta Gregoraci è pronta per il Grande Fratello Vip e fa una rivelazione importante al settimanale ‘Chi’: nella Casa di Cinecittà è aperta anche ad un … L'articolo Elisabetta Gregoraci pronta per il Grande Fratello Vip Messaggio per Flavio Briatore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

