Eleonora Daniele non regge all’emozione e piange. Quella tragedia non riesce proprio ad accettarla (Di mercoledì 26 agosto 2020) Eleonora Daniele è diventata mamma della piccola Carlotta ed è al settimo cielo da quando la bimba è venuta alla luce. Nelle ultime ore però ha toccato un argomento molto delicato e triste, che riguarda una terribile storia di cronaca nera. Si è infatti soffermata sulla morte di Evan Lo Piccolo, il bambino originario di Modica deceduto per le lesioni che secondo l’accusa sarebbero state provocate dal convivente della madre, Salvatore Bianco. Forte l’emozione della donna. Questa vicenda l’ha scossa particolarmente e la commozione per la prematura scomparsa di un bimbo così piccolo è davvero tanta. La conduttrice televisiva di ‘Storie Italiane’, nel suo post pubblicato su Instagram, ha parlato anche della tutela dei minori. Ed è proprio nella ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Eleonora Daniele lacrime per il piccolo Evan: “Nessuno ha fatto nulla” - #Eleonora #Daniele #lacrime #piccolo - leggoit : Eleonora Daniele piange per Evan: «La mamma indagata da un mese per le botte. Chi pagherà?» - oceaneeyes__ : quando pure instagram sa che l'anima gemella di Daniele è Eleonora: @obli0 #ovillici - quiperOblio : #ovillici Daniele che non riesce a trovare Eleonora: - zazoomblog : Eleonora Daniele compleanno da mamma: “Lei il regalo più bello” - #Eleonora #Daniele #compleanno #mamma:… -