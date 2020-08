Comunali a Fondi, in lista candidato che si definisce “naziskin, negazionista e omofobo”. L’Anpi: “Espulsione immediata” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prima che il caso fosse segnalato dall’Anpi, sul suo profilo Facebook si definiva “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. La frase, come riferiscono diverse testate, è subito sparita dai social, ma sono subito esplose le polemiche su Christian D’Adamo, candidato alle elezioni Comunali di Fondi, in provincia di Latina. Sul web compare spesso mentre fa il saluto romano, tra busti del duce e frasi che rimandano al Ventennio fascista. Il 32enne è in lizza per le prossime amministrative nella lista civica “Giulio Mastrobattista sindaco”, una delle tre liste a supporto della corsa a primo cittadino di Mastrobattista, in quota Fratelli d’Italia. È a lui che l’Associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista - marzialex75 : RT @fanpage: Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista - Fortunablu17 : RT @fanpage: Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista - Yogaolic : RT @fanpage: Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista - LelloConso : RT @fanpage: Bufera a Fondi, chi è Christian D'Adamo l'uomo che mette in imbarazzo Giulio Mastrobattista -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Fondi Elezioni comunali Fondi 2020, i nomi dei candidati sindaco e le liste dei candidati consiglieri Fanpage.it Mirko Corradini con Futura, per una politica "attiva ma non cattiva": "Usiamo i linguaggi dell'arte come strumento di amministrazione"

In fondo è quello che faccio nel mio lavoro ... Ma senza negarsi la felicità di qualche salto. In Comune andrei con l’idea di imparare, studiare i problemi prima di prendere una posizione. E voglio ...

La beffa della Bretella con 18 milioni in tasca dirottati sulla ferrovia

SAN BENEDETTO - Quando i fondi erano a disposizione è mancata la volontà politica; quando si è spinto per realizzare l’opera non si trovavano più i finanziamenti. Il sogno di una circonvallazione - o ...

In fondo è quello che faccio nel mio lavoro ... Ma senza negarsi la felicità di qualche salto. In Comune andrei con l’idea di imparare, studiare i problemi prima di prendere una posizione. E voglio ...SAN BENEDETTO - Quando i fondi erano a disposizione è mancata la volontà politica; quando si è spinto per realizzare l’opera non si trovavano più i finanziamenti. Il sogno di una circonvallazione - o ...