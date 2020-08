Aumentano i contagi: 1.367, ma è record di tamponi. Tredici morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aumentano i contagiati dal Covid ma è anche record di tamponi in Italia. Il bollettino giornaliero di oggi 26 agosto diffuso dal ministero della Salute dice che sono 1367 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Un aumento significativo rispetto agli 878 di ieri, però bisogna considerare che i tamponi sono 93.529. Sale anche il numero delle vittime: sono 13, così diventano 35.458 dall'inizio dell'emergenza. Nel Lazio ad oggi sono 2.412 i casi positivi a Covid-19, con 263 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 876 in totale i deceduti. Sono 2.143 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.110 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.398. Lo riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano contagi in Sardegna, oltre 60 positivi al Billionaire di Porto Cervo Rai News Covid, a Modena 10 casi dei 120 contagiati oggi in Regione

In provincia di Modena dei 10 casi positivi di oggi, 4 sono rientri dall’estero (Albania, Senegal, Grecia e Venezuela) Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31 ...

In Tunisia esplodono i contagi: allarme rosso per gli sbarchi

Non solo dalla Libia, adesso l'Italia sul fronte coronavirus dovrà iniziare a guardarsi anche dalla Tunisia. A Tripoli stanno annotando un nuovo picco dell'epidemia, previsto peraltro già nello scorso ...

