Ufficiale: Antonio Conte sarà ancora l’allenatore dell’Inter (Di martedì 25 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale, l’Inter ha reso noto che Antonio Conte resterà sulla panchina dell’Inter. Questo la nota del club nerazzurro: “L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”. Foto: sito Uefa L'articolo Ufficiale: Antonio Conte sarà ancora l’allenatore dell’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter : ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Antonio #Conte resta all'Inter ???? - JuventusJay : RT @Jnterista_5: +++ UFFICIALE: ANTONIO CONTE SI È DIMESSO +++ - frantonelli1 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - SouihatKhaled : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? -