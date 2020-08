Tromba d’aria in spiaggia, bagnanti in fuga: feriti e danni agli stabilimenti (Di martedì 25 agosto 2020) Una Tromba d’aria ha seminato il panico a Pescoluse, in Salento, causando non pochi danni agli stabilimenti balneari. Tromba d’aria a Pescoluse, bagnanti in fuga: feriti e danni Le immagini sono impressionati: decine di bagnanti costretti a raccoglie i propri oggetti personali e a lasciare di corsa le spiagge. Alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve … L'articolo Tromba d’aria in spiaggia, bagnanti in fuga: feriti e danni agli stabilimenti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MediasetTgcom24 : Paura in Salento, tromba d'aria su una spiaggia: cinque persone ferite #trombad'aria - Danae0308 : RT @ilfattovideo: Tromba d’aria in Salento: bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse. Feriti e danni agli stabilimenti - Djesybig : RT @MediasetTgcom24: Paura in Salento, tromba d'aria su una spiaggia: cinque persone ferite #trombad'aria - twolighteyes : Tromba d’aria tra i bagnanti: paura a Marina di Pescoluse (Salve). Alcuni feriti e danni alle strutture – I VIDEO - waperon : @TongueRough Oggi tromba d'aria su una spiaggia in Salento 5 feriti. Oramai è quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Tromba d’aria Pasini: “Dobbiamo abituarci ai nubifragi, sono i disastri dell’effetto serra” Rep