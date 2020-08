Scuolabus: ripartiranno con l’obbligo mascherine e misurazione della febbre, potranno essere pieni solo per 15 minuti (Di martedì 25 agosto 2020) Con la riapertura della scuola torneranno in strada anche gli Scuolabus per il trasporto degli studenti, ma con regole rigide e restrittive in maniera tale da limitare al minimo il rischio contagi. misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto. Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Sono due delle misure indicate dal Ministero dei Trasporti in vista del riavvio dell’anno scolastico. Sarà inoltre consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta ... Leggi su meteoweb.eu

Civitavecchia – Si avvicina settembre e il lavoro di preparazione per la partenza dell'anno scolastico si è intensificato nel Comune di Civitavecchia. La Giunta, con un comunicato stampa, chiarisce al ...

