Orlando: “Convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Tifosi? La fortuna del Palermo…” (Di martedì 25 agosto 2020) Il sindaco di Palermo in conferenza stampa.Si è concluso da poco il primo giorno di ritiro presso la località di Petralia Sottana dei rosanero, che oggi hanno tenuto il primo allenamento sotto la guida del nuovo tecnico Roberto Boscaglia. Al termine della sessione pomeridiana il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente Dario Mirri, rilasciando le seguenti dichiarazioni:"Il saluto a Petralia Sottana che ha dato il benvenuto alla società che adesso gioca in Serie C e che è attesa dal Barbera che l'amministrazione Comunale metterà a disposizione interamente a suo carico per tutto l'anno. Un modo per dare il nostro incoraggiamento alla società e alla squadra e dare anche il benvenuto al nuovo allenatore. Convenzione già ... Leggi su mediagol

