Napoli, di nuovo in campo a porte aperte nel pomeriggio (Di martedì 25 agosto 2020) C’è entusiasmo a Napoli, dove tantissimi tifosi azzurri si sono riversati intorno al palazzetto per sostenere la squadra alla vigilia della conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 15 che darà il via al ritiro del club partenopeo in Abruzzo. Presenti nell’incontro stampa anche padre e figlio De Laurentiis, il direttore sportivo Fabio Giuntoli e per quanto riguarda la Regione Abruzzo, il presidente Marco Masilio e il sindaco Angelo Caruso. Gli uomini di Gattuso sono scesi in campo ieri allo stadio Patini per una seduta di allenamento: anche oggi in mattinata e nel pomeriggio saranno di nuovo in campo a porte aperte per la gioia dei tifosi. Leggi su sportface

