Manchester United, Maguire sempre più nei guai: ora è accusato anche di tentata corruzione (Di martedì 25 agosto 2020) Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, sta vivendo dei giorni particolarmente difficili: prima si è reso protagonista di una rissa a Mykonos, poi è stato accusato di tentata corruzione. Oggi il calciatore è andato a processo e, stando alle parole del suo accusatore, al momento dell’arresto avrebbe offerto del denaro per evitare di essere portato in caserma. Secondo l’avvocato di Maguire, il suo assistito, il fratello e un amico si sarebbero spaventati scoprendo che la sorella Daisy era stata narcotizzata da un gruppo di albanese. Dopo aver chiamato un taxi per recarsi in ospedale, l’autista li avrebbe portati direttamente dalla polizia, dove i tre sarebbero andati in escandescenza, in ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Maguire arrestato a Mykonos: la vicenda e il commento del #ManchesterUnited ?? - MUFCPereira : @FabrizioRomano @SkySport @DiMarzio Manchester United news Fabrizio? - sportface2016 : #PremierLeague | #ManchesterUnited, #Maguire sempre più nei guai: ora è accusato anche di tentata corruzione - lbdias12 : RT @PortalMessi: ?? Messi no Manchester United - PipowOriginal : RT @PortalMessi: ?? Messi no Manchester United -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Pogba resta al Manchester United La Stampa Koulibaly via, De Laurentiis non si sbilancia: “Dovete chiedere al Manchester e al PSG, solo loro possono permetterselo”

In ottica cessioni, Kalidou Koulibaly è l’argomento più caldo. L’interesse del Manchester City è forte, l’intenzione di fare sconti – da parte del Napoli – pari a zero. Anche Aurelio De Laurentiis s’è ...

'Non sa chi sono io', dopo rissa altri guai Maguire

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Prima la rissa, poi le accuse di tentata corruzione: e' seempre piu' nei guai Harry Maguire, difensore inglese e capitano del Manchester United, arrestato nei giorni scorsi dal ...

In ottica cessioni, Kalidou Koulibaly è l’argomento più caldo. L’interesse del Manchester City è forte, l’intenzione di fare sconti – da parte del Napoli – pari a zero. Anche Aurelio De Laurentiis s’è ...(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Prima la rissa, poi le accuse di tentata corruzione: e' seempre piu' nei guai Harry Maguire, difensore inglese e capitano del Manchester United, arrestato nei giorni scorsi dal ...