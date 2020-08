I paradisi opposti di Ventimiglia (Di martedì 25 agosto 2020) “Il Paradiso d’altra parte non è che un giardino”, scrisse Alberto Savinio. E i Giardini Hanbury, fra Ventimiglia e la frontiera francese, hanno qualcosa di paradisiaco: sono forse i più belli dell’intero Mediterraneo. Pochi sanno, però, che quando sir Thomas Hanbury li fondò nel 1867 rivaleggiavano con un parco inventato da un altro ricco inglese ancor più vicino al confine: il giardino di acclimatazione di Grimaldi, dal nome dall’ultima frazione di Ventimiglia prima della Francia.Qui era arrivato da Londra il medico reale James Henry Bennet per realizzare un giardino botanico di piante esotiche. Fu amore a prima vista quello di Bennet con la torre saracena che si può ancora ammirare, e affittare con la sua piscina, all’ultimo tornante della vecchia Aurelia ... Leggi su huffingtonpost

con_modaro : RT @HuffPostItalia: I paradisi opposti di Ventimiglia - HuffPostItalia : I paradisi opposti di Ventimiglia - darianichele : RT @PulgaMirco: @marcotravaglio Facci sapere quali sono i politici italiani che hanno permesso o non si sono opposti alll’elusione fiscale… -

Ultime Notizie dalla rete : paradisi opposti

L'HuffPost

“Il Paradiso d’altra parte non è che un giardino”, scrisse Alberto Savinio. E i Giardini Hanbury, fra Ventimiglia e la frontiera francese, hanno qualcosa di paradisiaco: sono forse i più belli dell’in ...Questo punto di vista afferma che per avere il controllo del debito pubblico non si debba controllare la dinamica della spesa, ma, all’opposto si debbano alzare le imposte per gli abbienti, svuotare i ...