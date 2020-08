Ho fatto il tampone in Grecia prima di rientrare. Pensavo che mi avrebbero controllato e invece… (Di martedì 25 agosto 2020) Ecco ci siamo, ci diciamo all’unisono, è il momento dello sbarco. Ventidue agosto 2020, porto di Bari. Dal sedile davanti recupero sul cruscotto il cellulare: archivio, download, documenti. Eccoli qui, i referti dei tamponi, tutti e quattro negativi. Ottanta euro l’uno, ma è giusto così ci siamo detti con mio marito. Meglio farli in Grecia, sia per la nostra di sicurezza, sia per coloro che incontreremo subito al ritorno. Pronti tutti i documenti e anche le dichiarazioni, quattro fogli da compilare e firmare a cura del dichiarante e del vettore (portuale, nel nostro caso). Noi abbiamo barrato la lettera E, e crociato il comma a). Dichiaravamo di essere di ritorno dalla Grecia, specificavamo la zona o le zone in cui avevamo transitato, i giorni di permanenza e affermavamo – nero su bianco – di aver effettuato ... Leggi su ilfattoquotidiano

