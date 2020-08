Giulia de Lellis sorprende i followers: ha fatto una scelta (Di martedì 25 agosto 2020) Giulia de Lellis ha deciso di sorprendere i followers con una scelta che è davvero inaspettata e sicuramente fuori dalla sua portata. L’influencer che in queste ultime settimane è stata al centro del gossip per la fine non annunciata della storia con Andrea Damante, ha reso noto d’aver non solo comprato un libro ma che è anche decisa a leggerlo. Giulia che durante la sua permanenza nella casa aveva dichiarato di non amare leggere, e di non aver neanche mai aperto un libro perchè la cosa l’annoia terribilmente oggi ha deciso d’intraprendere questa nuova avventura: chissà se sarà coinvolta da tanta emozione! Il libro scelto dalla De Lellis è un saggio noto del 1985 “Donne che amano ... Leggi su quotidianpost

