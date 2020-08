Gioele Mondello, l’autopsia slitta: il padre fa esposto contro ignoti per presunte omissioni (Di martedì 25 agosto 2020) Gioele Mondello autopsia: dalle indiscrezioni trapelate, l’esame autoptico sul corpicino del piccolo, in programma per oggi 25 agosto, slitterà a domani. I suoi resti sono stati rinvenuti da un volontario solo dopo 17 giorni di ricerche ed ora il padre Daniele Mondello chiede spiegazioni per quel ritardo. Ed anche il corpo della moglie – è notizia delle scorse ore – era lì sotto il traliccio già la mattina del 4 agosto, giorno dopo la scomparsa. Nessuno però lo aveva notato osservando i fotogrammi realizzati con i droni. Viviana Parisi: il marito fa esposto a carico di ignoti per eventuali omissioni Il dj marito di Viviana, nonché padre del piccolo Gioele, ha dato mandato ai ... Leggi su urbanpost

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - trevi_vito : RT @UltimoUMC: Piccolo #Gioele . Sì, prevalgono la #propaganda e la #superficialità su Tutto. E nessuno verrà rimosso. Onore ai #Volontari… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Il giallo di Caronia -