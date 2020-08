Fabio Aru: parteciperà al Tour de France 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Alla fine la decisione dell’Uae Team Emirates è arrivata, il corridore Fabio Aru è stato selezionato per prendere parte alla gara ciclistica più importante: il Tour de France 2020. Il team ha scelto in tutto otto corridori, inoltre ricordiamo che il Tour de France partirà a Nizza il 29 agosto per terminare a Parigi il 20 settembre. Fabio Aru si trova in un ottima condizione, per questo potrà regalare molte sorprese e puntare all’alta classifica. Leggi anche: Niente Tour de France per Mark Cavendish Fabio Aru: il corridore correrà al Tour de France 2020 Con 18 vittorie stagionali in carniere, la ... Leggi su sport.periodicodaily

alessandro_972 : RT @tuttobiciweb_it: Sciolti i dubbi in casa #Uae: Fabio #Aru sarà al via del #Tour de France - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Ancora Italia alla Grande Boucle: Fabio #Aru sarà al Tour de France! ??????????? #TDF20 #EurosportCICLISMO | - bornjuventino : RT @Eurosport_IT: Ancora Italia alla Grande Boucle: Fabio #Aru sarà al Tour de France! ??????????? #TDF20 #EurosportCICLISMO | - Eurosport_IT : Ancora Italia alla Grande Boucle: Fabio #Aru sarà al Tour de France! ??????????? #TDF20 #EurosportCICLISMO |… - OA_Sport : Tour de France 2020: Fabio Aru sarà al via della Grande Boucle. L’UAE Team Emirates l’ha comunicato ufficialmente -