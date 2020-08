Billionaire Covid | altri 52 casi di positività tra i dipendenti | FOTO (Di martedì 25 agosto 2020) Aveva protestato contro la chiusura del suo Billionaire, ma il Covid sta falcidiando il personale del locale di Briatore in Sardegna. Nei giorni scorsi il ‘Billionaire‘ per via del Covid ha dovuto chiudere i battenti. E questo aveva portato alla dura reazione di Flavio Briatore, da anni suo proprietario e figura principale assieme ad altre … L'articolo Billionaire Covid altri 52 casi di positività tra i dipendenti FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

