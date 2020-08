Ballando con le stelle 2020 sarà sospeso? Samuel Peron positivo al Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Ballando con le stelle 2020 potrebbe venire sospeso in quanto uno dei ballerini, Samuel Peron, è risultato positivo al Coronavirus. Le prove sono state già interrotte. Ballando con le stelle 2020 potrebbe essere sospeso? Samuel Peron, uno dei ballerini, è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata data stamattina da Giovanni Ciacci a Ogni mattina su TV8, anche se le ultime informazioni sembrano smentire i rumors che si erano diffusi sul contagio di Rosalinda Celentano. Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio delle coppie in gara e dal video in cui Milly Carlucci su Instagram ... Leggi su movieplayer

