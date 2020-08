App Immuni: Azzolina e Speranza non sanno più come fare per convincere gli italiani a scaricarla (Di martedì 25 agosto 2020) Ora anche il governo riconosce che la App Immuni è stata un fallimento clamoroso. Secondo i primi dati (ufficiali), sarebbero appena 5 milioni i download effettuati della App di tracciamento. Tanto per avere un parametro sono meno di quelli effettuati per la App di Mediaset Play. Insomma, gli italiani preferiscono vedere le repliche di Temptation Island che farsi tracciare. Un numero esiguo, come riconosce il professor Stefano Denicolai, membro della task force del ministro Paola Pisano. Infatto, ad oggi, gli italiani che la hanno scaricata sui loro smartphone sono pari al 13% della popolazione che potrebbe scaricarla. Il professore ha rinnovato il suo appello perché la App Immuni sia scaricata dagli italiani. «È uno strumento di prevenzione, ... Leggi su secoloditalia

dellorco85 : L'app #Immuni ha raggiunto i 5 milioni di download. Bene, ma in vista dell'autunno sarebbe ottimo raggiungere i 16… - MinisteroSalute : Nella lotta contro #Covid19 @immuni_app può fare la differenza. Scaricala sul tuo smartphone e proteggi chi ti è vi… - InnovazioneGov : ?? Gli oltre 220.000 download dell'ultima settimana hanno fatto raggiungere quota 5 milioni a @immuni_app, uno strum… - gabbo0216 : RT @immuni_app: L'app #Immuni arriva a 5 milioni di download. Un successo non solo per chi l'ha scaricata, perché garantisce una miglior pr… - AlessandroProc : ?? Indossiamo la mascherina ?? Igienizziamo le mani ?? Manteniamo le distanze ?? Installiamo @immuni_app -