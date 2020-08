Tuttosport: Milik valuta se trasferirsi a parametro zero nel 2021 (Di lunedì 24 agosto 2020) Milik starebbe valutando se trasferirsi alla Roma a parametro zero nel 2021. Lo scrive Tuttosport. “Tra i bianconeri e Edin Dzeko, promesso sposo juventuno, c’è ormai più solo la ricerca del sostituto del bosniaco da parte della Roma. E ai giallorossi, in alternativa al dubbioso Arkadiusz Milik (il polacco valuta di trasferirsi a parametro zero nel 2021), è stato proposto Mandzukic”. Il croato costerebbe meno degli attuali 7 milioni netti percepiti da Dzeko, probabilmente, scrive Tuttosport, si accontenterebbe di 4 milioni più bonus, in linea con quando proposto dai giallorossi a ... Leggi su ilnapolista

