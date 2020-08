Sky: non solo Reguilon, al Napoli piace anche Tagliafico (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli è alla ricerca di un esterno sinistro di spessore. Stando a quanto riporta Sky Sport, sono diverse le piste seguite dagli azzurri. Oltre a Sergio Reguilon, il nome nuovo è quello di Nicolas Tagliafico, giocatore dell’Ajax e della nazionale argentina. Il giocatore è seguito anche dal Leicester e prima di procedere all’acquisto il Napoli vuole cedere Ghoulam. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

AntoVitiello : #Raiola a Sky: '#Ibrahimovic domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo.… - SkyTG24 : ??? 'Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa' Così #Salvini ha ringraziato il Governatore dell… - SkySport : Psg-Bayern, Flick da non credere: 35 gare, 3 trofei (1 ogni 98 giorni) - BudJavier : Mi confermate che non c'e' traccia su media italiane del rigore netto non visto dall'accoppiata var+arbitro italian… - SkyTG24 : 'The Crown' non parlerà di Harry e Meghan: la spiegazione dello showrunner Peter Morgan -

Ultime Notizie dalla rete : Sky non Milan, Raiola: "Ibrahimovic non sarà al raduno. Ma sono ottimista per il rinnovo" Sky Sport Valentino Rossi: Vietti, Bezzecchi e gli altri talenti del Ranch. Così il Dottore sta cambiando (ancora) la moto italiana

Il primo in Moto3, il secondo in Moto2, entrambi nelle fila dello Sky Racing Team VR46 dove militano con Andrea Migno e Luca Marini (fratello di Valentino per parte di madre). «Quando li ho visti sul ...

L'incontentabile Ibra rinvia il "matrimonio": Milan, mi vuoi davvero?

— Il procuratore di Ibra, intervistato da Sky sport, ha affermato che "per celebrare un matrimonio bisogna essere in due", ma che il suo lavoro è "quello di ascoltare e trovare un accordo". E lo svede ...

Il primo in Moto3, il secondo in Moto2, entrambi nelle fila dello Sky Racing Team VR46 dove militano con Andrea Migno e Luca Marini (fratello di Valentino per parte di madre). «Quando li ho visti sul ...— Il procuratore di Ibra, intervistato da Sky sport, ha affermato che "per celebrare un matrimonio bisogna essere in due", ma che il suo lavoro è "quello di ascoltare e trovare un accordo". E lo svede ...