Paura dell’ortografia? 3 segreti per superarla! (Di lunedì 24 agosto 2020) La scrittura è uno strumento fondamentale, un importante mezzo con il quale ci interfacciamo con il mondo e con la realtà circostante. I bambini si avvicinano a questa attività spesso in modo naturale anche da molto piccoli: provano curiosità a imitare gli adulti che hanno intorno, tracciando i loro primi segni e riproducendo incerti le prime lettere. Esplorano questo nuovo mondo con spontaneità e divertimento e noi, come genitori, assecondiamo questo interesse. Crescendo, poi, con l’ingresso nella scuola primaria questa attività ludica diventa competenza da apprendere e qui si incontrano le prime difficoltà, soprattutto quando si fa conoscenza dell’ortografia! Spesso infatti l’ortografia viene considerata noiosa, incomprensibile, e può essere la causa per cui alcuni bimbi si allontanino dalla scrittura, ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Paura dell’ortografia Paura dell’ortografia? 3 segreti per superarla! DiLei Mamma