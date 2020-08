Parigi, scontri e arresti dopo la sconfitta del Psg in Champions (Di lunedì 24 agosto 2020) Come riporta l’Ansa si sono registrati atti vandalici e scontri a cui hanno fatto seguito alcuni arresti nella capitale francese dopo la sconfitta del Paris Saint Germain da parte del Bayern Munchen nella finale di Champions League. Una piccola parte dei 5.000 tifosi che avevano seguito la finale dal Parc des Princes erano armati di bastoni e fumogeni. Intorno allo stadio, per tutta la partita, si sono registrati scontri tra le forze dell’ordine, che hanno usato gas lacrimogeni, e gruppi di tifosi armati di petardi e fuochi d’artificio. dopo la partita le tensioni sono aumentate ulteriormente e gli scontri si sono spostati nella zona degli Champs-Elysées, dove sono stati incendiati veicoli, rotti vetri e vandalizzati negozi. ... Leggi su ilnapolista

