Morte Arrigo Levi, Bonaccini lo ricorda: 'Intellettuale di spessore' (Di lunedì 24 agosto 2020) Rientrato nel '46, per lui continua la carriera giornalistica iniziata oltreoceano, inizialmente proprio alla Gazzetta di Modena. Nei '60 approda in Rai, dove si alterna tra conduzione di notiziari e ... Leggi su bolognatoday

Maumol : Un maestro di giornalismo e un cittadino del mondo, ma quello che distingueva #ArrigoLevi era una grande passione p… - NataliaAugias : RT @Maumol: Un maestro di giornalismo e un cittadino del mondo, ma quello che distingueva #ArrigoLevi era una grande passione per la vita h… - USPI1 : Il mondo del giornalismo in lutto per la morte di Arrigo Levi - FBrasi : RT @chiaberger: Povero Arrigo, cosa direbbe se leggesse queste righe...Temo che quello che il “giornalista” definisce “inno di Israele” sia… - GPiziarte : RT @Maumol: Un maestro di giornalismo e un cittadino del mondo, ma quello che distingueva #ArrigoLevi era una grande passione per la vita h… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Arrigo È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti la Repubblica Arrigo Levi, morto a 94 anni/ Mattarella: “Giornalista colto, raffinato e affabile”

Arrigo Levi, grandissimo giornalista scomparso oggi all’età di 94 anni, è legato in maniera indissolubile alla televisione oltre che alla politica e alla carta stampata. Fu proprio lui, infatti, il pr ...

E' morto Arrigo Levi

Modena, 24 agosto 2020 - È morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, aveva 94 anni essendo nato a Modena il 17 luglio 1926. Era tornato a casa do ...

Arrigo Levi, grandissimo giornalista scomparso oggi all’età di 94 anni, è legato in maniera indissolubile alla televisione oltre che alla politica e alla carta stampata. Fu proprio lui, infatti, il pr ...Modena, 24 agosto 2020 - È morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, aveva 94 anni essendo nato a Modena il 17 luglio 1926. Era tornato a casa do ...