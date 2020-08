Migranti Sicilia, il Viminale a Musumeci: "Serve collaborazione" (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ministero dell’Interno replica al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ha espresso la volontà di liberare l’isola dai richiedenti asilo nel giro di 24 ore. "La sicurezza delle comunità locali, anche sotto il profilo sanitario, è obiettivo prioritario del Viminale", si legge nella nota. "La gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità", insiste il ministero attualmente in mano a Luciana Lamorgese.La nota del Viminale sottolinea come da "luglio sono stati trasferiti in altre regioni circa 3.500 Migranti sbarcati sulle coste Siciliane e ospitati nei centri di accoglienza dell'isola". Insomma, la ... Leggi su blogo

