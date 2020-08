Meteo Italia: torniamo a 40°C (Di lunedì 24 agosto 2020) Non ci siamo, avremo la rottura dell’Estate, avremo temporali, nubifragi, refrigerio, ma non terminerà la stagione calda. Ci saranno ancora ondate di calore che potrebbero far salire i termometri fin sui 40°C. Ce lo indicano i modelli matematici di previsione. Vi presentiamo un elaborato diffuso dai nostri calcolatori, che mostra gli estremi di calura che potremo avere. Temperature massime fino al 7 settembre 2020 Lentini, Stornarella 39.2°C Ballao 39.1°C Stornara 38.9°C Poggio Imperiale 38.8°C Loiri Porto San Paolo, Orta Nova, San Severo 38.7°C Ordona, Samassi 38.6°C Cerignola, Furtei, Villamar 38.5°C Catenanuova, Olbia, Segariu 38.4°C Canosa di Puglia, Padru, San Gavino Monreale, Serramanna, Serrenti 38.3°C Foggia, Las Plassas, Lesina 38.2°C Apricena, ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO #ROMA: Piogge o temporali in arrivo in gran parte dell'ITALIA, ancora grande esclusa la CAPITALE - Nonnepossopi1 : RT @3BMeteo: Ieri nella zona di Carpi... Cronaca e previsioni #meteo prossime ore ?? - GEscortitalia : Allerta meteo per temporali: le regioni a rischio Clicca qui: - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: Ieri nella zona di Carpi... Cronaca e previsioni #meteo prossime ore ?? - Ossmeteobargone : RT @ARPALiguria: #meteo Una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale favorirà nei prossimi giorni ritorno a condizioni stabili con tem… -