Laura Pausini e la festa per i 50 anni di matrimonio dei genitori: «La bellezza di un amore» (Di lunedì 24 agosto 2020) E alla fine, ecco la festa. Qualche mese fa Laura Pausini aveva raccontato come la pandemia avesse fatto saltare anche l’anniversario di matrimonio dei genitori, quello dei 50, ma ora con un ritardo di 5 mesi la famiglia ha ora festeggiato. «Con ritardo rispetto alla data originale rimandata per Covid, i miei genitori hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, risposandosi», scrive la cantante via social, raccontando ai tanti fan la bellezza di un momento intimo. Leggi su vanityfair

