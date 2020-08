Lampedusa, 58 migranti col virus. Salvini: "Pensano alla scuola, e intanto..." (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Viminale non sgombera gli hotspot e i centri di accoglienza in Sicilia, e intanto continua l'invasione di migranti e l'emergenza coronavirus. A denunciarlo il governatore Nello Musumeci, che con una ordinanza aveva imposto lo sgombero entro le 24 di lunedì. "C'è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l'esito, al secondo controllo che ho disposto - ha spiegato il governatore -. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale attendiamo risposte, non altro". E Matteo Salvini gli fa eco: "Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, ... Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Un anno fa, con @matteosalvinimi ministro, ogni giorno c’era un predicozzo Ue contro l’Itali… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - DerCorlione : RT @matteosalvinimi: Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare miglia… - cicciagatta : RT @Noiconsalvini: TENSIONE NELL'HOTSPOT DI LAMPEDUSA, SCOPPIA UNA LITE TRA GRUPPI DI MIGRANTI -