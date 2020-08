Corrispettivi telematici: diverse modalità di invio ad Agenzia delle Entrate (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra le novità che il Fisco e l’Esecutivo hanno introdotto nel 2019, troviamo anche i Corrispettivi telematici. Assieme alla fatturazione elettronica, costituiscono la chiave di volta per contrastare la crescente evasione fiscale che si registra ogni anno in Italia. Per adempiere ai propri obblighi fiscali sono stati messe a punto diverse modalità, più o meno intuitive. Oggi inviare lo scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico è possibile, bastano pochi click e non sono necessarie conoscenze specifiche della materia. Scontrino elettronico: funzione e caratteristiche I Corrispettivi telematici hanno sostituito del tutto (o quasi) il vecchio scontrino cartaceo, ma la loro compilazione rimane la stessa. In pratica devono riportare tutti i dati che erano ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Corrispettivi telematici Corrispettivi telematici: caratteristiche, emissione ed annullamento | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso Comunicazioni Iva Lipe 2020: scadenza e istruzioni invio telematico

Comunicazioni IVA 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato online il modello per la Comunicazione IVA Lipe, le istruzioni per la compilazione del file fatture e le nuove regole e specifiche tecniche ...

Maxi frode fiscale, commercialista nei guai

E’ una commercialista di Spoleto, attualmente indagata ma non destinataria della misura cautelare del sequestro preventivo, il ’compiacente’ professionista che avrebbe aiutatato un imprenditore abruzz ...

