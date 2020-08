Challenger Trieste 2020: Lorenzo Musetti supera Altmaier all’esordio, bene Gigante (Di lunedì 24 agosto 2020) Lorenzo Musetti supera piuttosto agevolmente l’esordio al Challenger di Trieste 2020. Il classe 2002 di Carrara si è imposto nel pomeriggio sul tedesco Daniel Altmaier in due set (6-3 6-2) in un’ora e 11 minuti di gioco. Altro 2002 in campo oggi era Matteo Gigante, che ha avuto la meglio su Filippo Baldi nel derby tutto tricolore. Esce di scena invece la testa di serie numero 4 Lorenzo Giustino contro Matteo Viola, mentre avanza al secondo turno il giovane prodigio spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore su Bourgue con un doppio 6-3. Leggi su sportface

sportface2016 : Lorenzo #Musetti, buona la prima al #Challenger di #Trieste - Tennis_Ita : Challenger Trieste: avanzano Musetti e Gigante, fuori Baldi e Giustino - federtennis : Buona la prima per Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Matteo Viola al Challenger “Città di Trieste”. Musetti ?? Alt… - livetennisit : Challenger Trieste: Il programma completo di Martedì 25 Agosto - livetennisit : Challenger Trieste: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo sei azzurri (LIVEVIDEO) -