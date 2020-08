Benevento, rifiutano di indossare le mascherine: multe e tentativi di fuga (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due persone sono state sanzionate lo scorso week-end nel centro storico di Benevento per il mancato utilizzo della mascherina. Si tratta di una minorenne e di un 60enne. Entrambi erano stati invitati dagli agenti della Polizia Municipale ad indossare le mascherine di protezione individuale, così come previsto dalle norme anti contagio, ma si erano rifiutati. E’ scattata così la multa per non aver rispettato le disposizioni introdotte contro la diffusione del coronavirus. La giovane, inoltre, dopo essersi rifiutata di ottemperare al richiamo degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga ma è stata prontamente bloccata dalla Municipale del capoluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Addio alle discariche, autonomia impiantistica e condivisione con gli Enti locali. Giulia Abbate, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista Fare Futuro / Popolari, presenta il primo dei ...

La locale polizia di Marigliano, guidata dal Comandate Emiliano Nacar, fa sapere che nella serata di ieri, alle 19.45 circa, da parte dei cittadini perveniva al Comando la segnalazione di un vasto rog ...

