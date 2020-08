Wp, Trump, la registrazione choc della sorella: 'È un uomo crudele, ipocrita e bugiardo' (Di domenica 23 agosto 2020) Un uomo 'crudele', 'bugiardo', 'ipocrita', 'senza principi', che 'non legge': così l'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, sorella di , descrive il fratello, secondo una serie di registrazioni ... Leggi su leggo

TizianaFerrario : “Non ha principi,non puoi avere fiducia in lui”. Duro attacco della sorella di Trump al fratello in una registrazi… - carmen_distaso : RT @TizianaFerrario: “Non ha principi,non puoi avere fiducia in lui”. Duro attacco della sorella di Trump al fratello in una registrazione… - GIORGIO170675 : RT @TizianaFerrario: “Non ha principi,non puoi avere fiducia in lui”. Duro attacco della sorella di Trump al fratello in una registrazione… - una_su_zero : RT @TizianaFerrario: “Non ha principi,non puoi avere fiducia in lui”. Duro attacco della sorella di Trump al fratello in una registrazione… - TizianaFerrario : esclusiva #WashingtonPost.La sorella di Trump attacca il fratello in una registrazione segreta della nipote. Non ha… -